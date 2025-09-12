0 800 307 555
В приложении «Дія» появилась комиссия при покупке ОВГЗ

16
С 11 сентября при покупке государственных облигаций в приложении «Дія» придется платить 0,2% комиссию.
Ее ввел Укргазбанк, который обрабатывает транзакции для этих операций, отмечает КОШТ.
«Дія» не продает облигации, а выполняет роль посредника. Сами же операции по покупке ценных бумаг совершаются через брокеров и банки: Укргазбанк, Сенс Банк, ICU, Bond UA, КИНТО.
Транзакции при покупке облигаций в «Дії» Укргазбанк начал обрабатывать в январе 2025 года. С тех пор и до 10 сентября включительно прием платежей за покупку облигаций не тарифицировался. Но с 11 сентября новая редакция публичного договора зафиксировала комиссию 0,2%, которую плательщик уплачивает отдельно.
То есть, это комиссия именно Укргазбанка, а не брокера-партнера при покупке облигаций.
Новая введенная комиссия отображается исключительно на последнем шаге при непосредственной оплате. На всем пути выбора облигаций и оформления покупки упоминания о комиссии нет.
По материалам:
Фінансовий клуб
