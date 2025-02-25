В Приднестровье возрастут цены на газ и электроэнергию — Finance.ua

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В Приднестровье возрастут цены на газ и электроэнергию

Энергетика
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В Приднестровье возрастут цены на газ и электроэнергию
В Приднестровье возрастут цены на газ и электроэнергию
В непризнанном Приднестровье с 1 марта повысят тарифы на энергоресурсы после того, как с 1 января регион перестал получать бесплатный российский газ.
Об этом сообщило издание Newsmaker.
В частности, тариф на газ увеличится вдвое, на отопление — в 1,8 раза, а электричество подорожает в 1,5 раза.
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Исполнительный орган непризнанной республики объяснил повышение тарифов «закупкой газа на заемные средства и необходимостью оплаты его транспортировки через несколько стран».
Местное «правительство» утверждает, что жители региона будут платить по новым тарифам только за потребленные в марте ресурсы, а введенные тарифы «соразмерны с российскими и значительно ниже действующих в Молдове».
Напомним, ранее Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги россии.
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Эти поставки были одобрены после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса.
Чтобы получать закупленный в Европе на эти деньги газ, Тирасполь должен выполнить некоторые условия, в частности, повысить тарифы на энергоресурсы до рыночных, соблюдать права человека и исключить из программы поддержки энергоемкие предприятия.
По материалам:
Європейська правда
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