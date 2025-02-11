Приднестровье будет получать газ из Венгрии за счет кредита от рф — Finance.ua

Приднестровье будет получать газ из Венгрии за счет кредита от рф Сегодня 06:26 — Энергетика

Приднестровье после 10 февраля будет получать газ из Венгрии при технической и кредитной поддержке рф.

Об этом сообщил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Венгерские поставки стали возможны при российской кредитной и функциональной поддержке. Спасибо представителям министерства энергетики рф за помощь», — написал Красносельский в своем телеграм-канале.

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Он также сообщил, что с 1 по 10 февраля Приднестровье за ​​счет гранта ЕС на 20 млн евро импортировало 26,275 млн кубометров газа.

Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компании с участием «Молдовагаза», отметил Красносельский, сославшись на принятое молдавской комиссией по ЧС положительное решение по этому поводу.

«Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется», — добавил он.

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Ранее в понедельник глава молдовского правительства Дорин Речан сообщил, что поставки газа в Приднестровье после 10 февраля будет осуществлять венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC (Дубаи) и доставит газ до границы с Молдовой.

Он также заявил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро из-за условия повышения тарифов для потребителей.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион прекратили на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спору вокруг долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» на $709 млн, который молдовские власти не признают.

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