В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии — Finance.ua
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В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии

Энергетика
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В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии
В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии
Верховный Совет непризнанного Приднестровья принял закон, которым отменяется действие нормативного акта «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР». Документ предусматривал поддержку криптовалют, смарт-контрактов, майнинга и других процессов на основе блокчейна.
Об этом сообщает издание «Новости Приднестровья».
Глава Приднестровья Вадим Красносельский пояснил, что решение приняли из-за экономического кризиса, вызванного ожидаемым прекращением поставки природного газа с января 2025 года.
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Глава комитета по вопросам экономической политики, бюджета и финансов Приднестровья Виктор Гусун отметил, что ранее этот закон должен был стимулировать развитие цифровых технологий, но из-за ограниченности газовых ресурсов возникла необходимость сократить потребление электроэнергии.
Отмена закона требует внесения изменений в другие нормативно-правовые акты, в частности в законы о налогах, электроэнергии и таможенных правилах.
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Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР» действовал с 2018 года. Он предусматривал создание специальных экономических зон для майнинга криптовалют, предоставлял налоговые льготы по импорту оборудования и устанавливал отдельный правовой режим для компаний, работающих в сфере блокчейн-технологий.
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