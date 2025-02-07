В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии — Finance.ua

В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии Сегодня 09:29 — Энергетика

В Приднестровье прекратили поддержку майнинга криптовалют из-за дефицита электроэнергии

Верховный Совет непризнанного Приднестровья принял закон, которым отменяется действие нормативного акта «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР». Документ предусматривал поддержку криптовалют, смарт-контрактов, майнинга и других процессов на основе блокчейна.

Об этом сообщает издание «Новости Приднестровья».

Глава Приднестровья Вадим Красносельский пояснил, что решение приняли из-за экономического кризиса, вызванного ожидаемым прекращением поставки природного газа с января 2025 года.

Глава комитета по вопросам экономической политики, бюджета и финансов Приднестровья Виктор Гусун отметил, что ранее этот закон должен был стимулировать развитие цифровых технологий, но из-за ограниченности газовых ресурсов возникла необходимость сократить потребление электроэнергии.

Отмена закона требует внесения изменений в другие нормативно-правовые акты, в частности в законы о налогах, электроэнергии и таможенных правилах.

Читайте также Приднестровье отказалось от украинского угля

Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР» действовал с 2018 года. Он предусматривал создание специальных экономических зон для майнинга криптовалют, предоставлял налоговые льготы по импорту оборудования и устанавливал отдельный правовой режим для компаний, работающих в сфере блокчейн-технологий.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.