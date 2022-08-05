В правительстве улучшили прогноз сбора урожая в 2022 году до 65-67 миллионов тонн — Finance.ua
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В правительстве улучшили прогноз сбора урожая в 2022 году до 65-67 миллионов тонн

Аграрный рынок
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В правительстве улучшили прогноз сбора урожая в 2022 году до 65-67 миллионов тонн
В правительстве улучшили прогноз сбора урожая в 2022 году до 65-67 миллионов тонн
Объем урожая сельхозкультур в 2022 году в Украине ожидается сейчас на уровне 65-67 миллионов тонн вместо 60 миллионов тонн, как это предполагалось ранее.
Как отмечает прессслужба Кабинета министров, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на селекторном совещании с руководителями областей о состоянии сбора, хранения и экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подготовке к посеву озимых культур под урожай 2023 года.
В свою очередь, принявший участие в совещании премьер-министр Денис Шмыгаль передал слова благодарности аграриям, которые собирают урожай даже в тех областях, где продолжаются обстрелы и заминированы поля.
«Несмотря на все неурядицы, страда продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период страды уборка зерновых произведена на площади 3,5 миллионов га, фактически собрано 12 миллионов тонн зерна нового урожая», — указал он.
Премьер также подчеркнул, что разблокирование работы черноморских портов Одесской области даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев.
«В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 миллиона тонн из 5 миллионов, которые было нужно. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автодорогам, и через дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности, и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое», — подчеркнул он.
Правительство, как отметил Денис Шмыгаль, со своей стороны прорабатывает и усовершенствует условия участия сельхозпроизводителей в государственной программе кредитования «5-7-9». По словам премьера, более 52% этой программы ориентированы именно на кредитование представителей аграрного бизнеса.
«Кроме того, мы ввели грантовую поддержку. Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и обработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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