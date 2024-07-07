В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы — Finance.ua

В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы Сегодня 13:13

В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы

Темпы роста потребительских цен в Украине сейчас самые низкие за последние годы. Однако ожидают, что это временное явление, и в ближайшие месяцы инфляция наберет повышенные обороты.

Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.

Как отметили в министерстве, в январе-мае 2024 года продолжился тренд по замедлению инфляционных процессов.

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По данным Госстата потребительская инфляция была самой низкой за последние годы — 2% с начала года. Годовая инфляция в мае составляла 3,3%, что ниже целевого диапазона Национального банка (5% ± 1 в. п.).

«Текущая „вялость“ цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны — подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения, в том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта, что и обеспечило насыщенность рынка при сохранении ограниченных возможностей экспорта», — говорится в обзоре.

В то же время временный профицит предложения лишь частично сдерживает инфляцию, соответственно в те или иные месяцы могут преобладать по своему влиянию другие факторы продовольственного рынка (в частности сезонность), которые продолжали определять общий уровень ценового роста, сообщили в министерстве.

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Что стало причиной ускорения инфляции

Кроме того, все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов, в частности:

вынужденную затратную адаптацию бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения;

удорожание логистики;

повышение закупочных цен на сырье;

более высокие затраты на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда и т. п.

Все это в итоге отразилось как на ускоренном росте цен на товары с более высокой добавленной стоимостью, так и подорожании услуг, прогнозируют в министерстве.

«Ожидается, что в ближайшей перспективе будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер — внутренние цены и далее будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, которая сложилась вследствие разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов. Кроме того, рост цен будет стимулировать неопределенность в дальнейшем ходе войны и вероятное углубление дефицита рабочей силы», — говорится в обзоре.

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