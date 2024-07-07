В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы

67
В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы
В правительстве спрогнозировали быстрый рост цен в ближайшие месяцы
Темпы роста потребительских цен в Украине сейчас самые низкие за последние годы. Однако ожидают, что это временное явление, и в ближайшие месяцы инфляция наберет повышенные обороты.
Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.
Как отметили в министерстве, в январе-мае 2024 года продолжился тренд по замедлению инфляционных процессов.
Читайте также
По данным Госстата потребительская инфляция была самой низкой за последние годы — 2% с начала года. Годовая инфляция в мае составляла 3,3%, что ниже целевого диапазона Национального банка (5% ± 1 в. п.).
«Текущая „вялость“ цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны — подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения, в том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта, что и обеспечило насыщенность рынка при сохранении ограниченных возможностей экспорта», — говорится в обзоре.
В то же время временный профицит предложения лишь частично сдерживает инфляцию, соответственно в те или иные месяцы могут преобладать по своему влиянию другие факторы продовольственного рынка (в частности сезонность), которые продолжали определять общий уровень ценового роста, сообщили в министерстве.
Читайте также

Что стало причиной ускорения инфляции

Кроме того, все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов, в частности:
  • вынужденную затратную адаптацию бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения;
  • удорожание логистики;
  • повышение закупочных цен на сырье;
  • более высокие затраты на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда и т. п.
Все это в итоге отразилось как на ускоренном росте цен на товары с более высокой добавленной стоимостью, так и подорожании услуг, прогнозируют в министерстве.
«Ожидается, что в ближайшей перспективе будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер — внутренние цены и далее будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, которая сложилась вследствие разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов. Кроме того, рост цен будет стимулировать неопределенность в дальнейшем ходе войны и вероятное углубление дефицита рабочей силы», — говорится в обзоре.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.