Война в Украине негативно повлияла на экономику стран Африки и повлекла за собой высокую инфляцию — президент Ганы — Finance.ua
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Война в Украине негативно повлияла на экономику стран Африки и повлекла за собой высокую инфляцию — президент Ганы

Мир
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Война в Украине негативно повлияла на экономику стран Африки и повлекла за собой высокую инфляцию — президент Ганы
Война в Украине негативно повлияла на экономику стран Африки и повлекла за собой высокую инфляцию — президент Ганы
Президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявил, что война в Украине оказывает влияние на Африку, ведь это повлияло на экономики африканских стран, на стандарты жизни, на высокую инфляцию. Гана имеет интерес к участию в усилиях относительно способов разрешения окончания войны.
Об этом Акуфо-Аддо заявил по итогам Глобального саммита мира.
«Мы против этой идеи колониализма, доминации в мире, но в этом контексте мы смотрим на российскую агрессию в Украине. Последствия этой агрессии выходят далеко за рамки конфликта. Африка стала случайной жертвой этого конфликта, были нарушены цепочки поставок», — сказал Акуфо-Аддо.
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По его словам, это все оказало ужасное влияние на наши экономики, на стандарты жизни, на высокую инфляцию.
«Цены на продовольствие подскочили, и это одни из последствий вторжения, и поэтому мы имеем интерес к участию в усилиях по способам разрешения этого конфликта. Разрешение конфликта должно базироваться на целостном, справедливом, длительном мире, опирающемся на принципы международного права и устава ООН», — заявил Акуфо-Аддо.
Он добавил, что нужно найти способы, чтобы присоединить россию и Китай к процессу завершения войны.
По материалам:
УНН
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