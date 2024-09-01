В правительстве подтвердили, что работают над экономическим бронированием: какие будут критерии — Finance.ua
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В правительстве подтвердили, что работают над экономическим бронированием: какие будут критерии

Казна и Политика
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В правительстве подтвердили, что работают над экономическим бронированием: какие будут критерии
В правительстве подтвердили, что работают над экономическим бронированием: какие будут критерии
В правительстве Украины работают над введением экономического бронирования от мобилизации. Не исключено, что критерием станет зарплата.
Об этом заявил член комитета Ярослав Железняк.
«Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал он.
По его словам, сейчас нарабатывается несколько моделей, но для окончательного решения ждут позицию высшего политического руководства.
Железняк сообщил, что ориентировочная дата внедрения «экономического бронирования» — октябрь-ноябрь 2024 года.
По консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.
«Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе», — добавил Железняк.

Экономическое бронирование

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на этой неделе заявил о принципе «воюй или работай», который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны. Он отметил необходимость собрать дополнительные средства для защиты страны, поскольку потребности в оборонном финансировании растут.
После заявления Шмыгаля в СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что планкой зарплаты для экономического бронирования может стать 35 тысяч гривен.
Дискуссии по экономическому бронированию идут уже несколько месяцев. Однако политическое решение по этому чувствительному для общества вопросу пока не принято.
По материалам:
РБК-Україна
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