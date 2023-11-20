В Праге заработало отделение украинского «Паспортного сервиса» — Finance.ua

В Праге заработало отделение украинского «Паспортного сервиса» Сегодня 20:30 — Мир

В Праге заработало отделение украинского «Паспортного сервиса»

Государственное предприятие «Документ» открыло в столице Чешской Республики новый центр «Паспортный сервис», который сможет обслуживать до 500 украинцев в день.

Об этом пишет Укринформ.

«Десять сотрудников начали работать в Чехии в марте 2023 года на мобильных комплексах — специально оборудованных автобусах, работавших как передвижные станции. В начале было шесть станций, оформивших с тех пор документы более 27 тысяч граждан. С октября штат сервиса был увеличен до 26 человек, и теперь они будут обслуживать граждан в оборудованном помещении с 13 окнами приема и четырьмя окнами выдачи документов, в том числе паспортов и водительских прав. Пропускная способность центра — до 500 человек в день», — рассказала директор отделенного подразделения ГП «Документ» в ЧР Анастасия Кузмицкая.

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Временный поверенный в делах Украины в Чешской Республике Виталий Усатый на церемонии открытия выразил убеждение, что центр, оборудованный по самым современным стандартам, станет большим помощником в предоставлении качественных услуг гражданам Украины, которых в ЧР сейчас более полумиллиона.

Представитель ГП «Документ» Владимир Полищук напомнил оценки верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которым более 8 млн наших соотечественников вынуждены были искать убежища за границей. По представлению Государственной миграционной службы Кабинет Министров Украины одобрил постановление, давшее «начало революционному проекту — открытию паспортных сервисов за рубежом».

Центр «Паспортный сервис» в Праге будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 без перерыва. Он стал 12-м подобным в Европе и вторым по размеру после берлинского.

Укрінформ По материалам:

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