В Португалии придумали новый налог для туристов — Finance.ua

В Португалии придумали новый налог для туристов Сегодня 18:33 — Личные финансы

В Португалии придумали новый налог для туристов

Иностранцы, которые останавливаются в отелях, хостелах или других официальных местах, должны дополнительно уплатить 2 евро за ночь (максимум — 10 евро — за пять ночей, заетм платить уже не придется). Вероятно, налог будет включен в стоимость жилья.

Местные СМИ в Португалии сообщают, что налог в размере 2 евро применяется в течение летнего сезона и, как ожидается, возрастет до 300 000 евро в год, тогда как в низкий сезон, в том числе в период с ноября по март, сбор будет составлять 1 евро за ночь.

Некоторые исключения касаются посетителей, например детей до 16 лет и тех, кто провел более пяти ночей в определенном месте размещения. Это означает, что каждый турист заплатит максимум 10 евро, учитывая эти критерии.

Туристический налог — это взнос, который туристы оставляют в местности, чтобы минимизировать свой след, — отметил мэр Алгарве Антонио Мигель Пина.

По словам Пины, это решение было реализовано с целью выделить туристический профиль тех, кто всегда выбирает эту местность для проведения отпуска, как правило, это семьи с детьми.

Власти поддержали решение

Межмуниципальная община Алгарве (AMAL) уже дала «зеленый свет» применению идентичного туристического налога в размере 2 евро, учитывая предложения двух крупнейших гостиничных ассоциаций региона, а также Совета по туризму Алгарве (RTA).

Camara de Olhao планирует использовать 50% доходов, накопленных от нового сбора, чтобы «минимизировать последствия туристического давления, а именно с точки зрения чистоты и повышения безопасности».

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Телеканал 24 По материалам:

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