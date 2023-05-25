В Португалии придумали новый налог для туристов — Finance.ua

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В Португалии придумали новый налог для туристов

Личные финансы
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В Португалии придумали новый налог для туристов
В Португалии придумали новый налог для туристов
Иностранцы, которые останавливаются в отелях, хостелах или других официальных местах, должны дополнительно уплатить 2 евро за ночь (максимум — 10 евро — за пять ночей, заетм платить уже не придется). Вероятно, налог будет включен в стоимость жилья.
Местные СМИ в Португалии сообщают, что налог в размере 2 евро применяется в течение летнего сезона и, как ожидается, возрастет до 300 000 евро в год, тогда как в низкий сезон, в том числе в период с ноября по март, сбор будет составлять 1 евро за ночь.
Некоторые исключения касаются посетителей, например детей до 16 лет и тех, кто провел более пяти ночей в определенном месте размещения. Это означает, что каждый турист заплатит максимум 10 евро, учитывая эти критерии.
Туристический налог — это взнос, который туристы оставляют в местности, чтобы минимизировать свой след, — отметил мэр Алгарве Антонио Мигель Пина.
По словам Пины, это решение было реализовано с целью выделить туристический профиль тех, кто всегда выбирает эту местность для проведения отпуска, как правило, это семьи с детьми.

Власти поддержали решение

Межмуниципальная община Алгарве (AMAL) уже дала «зеленый свет» применению идентичного туристического налога в размере 2 евро, учитывая предложения двух крупнейших гостиничных ассоциаций региона, а также Совета по туризму Алгарве (RTA).
Camara de Olhao планирует использовать 50% доходов, накопленных от нового сбора, чтобы «минимизировать последствия туристического давления, а именно с точки зрения чистоты и повышения безопасности».
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По материалам:
Телеканал 24
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