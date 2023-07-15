В Португалии пляжники рискуют получить штраф в 36 тысяч евро — Finance.ua
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В Португалии пляжники рискуют получить штраф в 36 тысяч евро

Личные финансы
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В Португалии пляжники рискуют получить штраф в 36 тысяч евро
В Португалии пляжники рискуют получить штраф в 36 тысяч евро
В Португалии любителям пляжного отдыха грозит штраф до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках.
Национальное морское управление (AMN) страны запретило воспроизводящие звук на большой громкости портативные колонки после многочисленных жалоб от местных жителей и туристов, сообщает SchengenVisaInfo.com.
В случае несанкционированного использования каких-либо звуковых динамиков туристы рискуют получить штраф в размере от 200 до 36 тысяч евро.
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Кроме того, на португальских пляжах действуют следующие запреты:

  • Несанкционированные игры с мячом.
  • Кемпинг вне специально отведенных зон.
  • Рыбалка в местах купания.
  • Нарушение целостности пляжа.
Кроме того, на португальских пляжах запретили пролет самолетов на высоте менее 300 метров, за исключением тех, которые предназначены для наблюдения, спасательных операций и разрешенных воздушных видов спорта и отдыха.
По материалам:
УНІАН
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