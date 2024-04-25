В порт большой Одессы впервые с 2022 года зашел «настоящий» контейнеровоз из Китая — Finance.ua
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В порт большой Одессы впервые с 2022 года зашел «настоящий» контейнеровоз из Китая

Казна и Политика
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21 апреля к одному из терминалов Одессы пришвартовался специализированный контейнеровоз «Pros Hope», который без остановок пришел из Китая.
Об этом сообщает Одесское региональное издание «Думская».
Ранее в Одессу приходили контейнеровозы, но это не были специализированные контейнеровозы.
«Pros Hope» — «чистый» контейнеровоз, построенный в 2005 году в Румынии на верфи Vard Tulcea. Длина судна 148 метров, ширина — 24 метра. Управляет контейнеровозом немецкая компания Interorient Marine Services, сообщают в издании.
Контейнеровоз ходит под флагом Панамы.
По материалам:
Економічна Правда
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