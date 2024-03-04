В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран — Finance.ua

В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран Сегодня 12:23 — Энергетика

В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран

В понедельник Украина запланировала экспортировать рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Будут покупать электроэнергию Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.



Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня в течение суток запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии — 13 264 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напомнили, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

Импорт электроэнергии запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.

Економічна Правда По материалам:

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