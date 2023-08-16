В Полтавской области в древних курганах нашли золото, которому 2600 лет (фото) — Finance.ua
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В Полтавской области в древних курганах нашли золото, которому 2600 лет (фото)

Мир
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В Полтавской области в древних курганах нашли золото, которому 2600 лет (фото)
В Полтавской области в древних курганах нашли золото, которому 2600 лет (фото)
Во время раскопок на территории Бельского городища археологи обнаружили женское захоронение с золотом и другими вещами быта, пишет zmist.pl.ua.
О результатах раскопок ЗМИСТу 15 августа сообщил директор историко-культурного заповедника «Бельск» Игорь Корост.
На территории заповедника работает экспедиция «Охранной археологической службы Украины» под руководством Виталия Окотенко. Исследователи в течение 3 недель обследовали 4 кургана.

Археологические находки

В одном из курганов был найден набор изделий из золота, которое датируется первой половиной VI в. до н.э. То есть находкам более 2600 лет. Предварительно известно, что это были золотые пластины, которые нашивали на женскую одежду. Среди прочего в кургане нашли предметы быта, в частности посуду.
В Полтавской области в древних курганах нашли золото, которому 2600 лет (фото)
В дальнейшем находки обработают ученые и передадут историко-культурному заповеднику «Бельск».
Напомним, в июле археологи исследовали территорию древнего Гелона около Бельска. Среди находок — глиняная посуда, стрелы и арфы.
Археологи работали на участке у Западного укрепления Бельского городища. Они исследовали часть поселения Царина-Сад. Обнаруженные находки характеризуют культуру населения в скифское время. Большинство из них составляют изделия из глины: обломки местной лепеной посуды с орнаментом и импортной греческой посуды, амфоры и ручка чернолакового канфара. Эти находки датируются от первой половины V — до середины IV в. до н.э.
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По материалам:
Finance.ua
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