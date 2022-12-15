В пользу Минобороны взыскано 6,5 миллиона гривен с поставщиков-нарушителей — Finance.ua
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В пользу Минобороны взыскано 6,5 миллиона гривен с поставщиков-нарушителей

Казна и Политика
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На прошлой неделе суды приняли решение о взыскании с поставщиков-нарушителей в пользу Министерства обороны 6,5 млн грн за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив при этом, что для фронта крайне важно своевременно получать все виды услуг, которые обеспечивает Минобороны.
«В частности, на прошлой неделе судами Украины были приняты решения в пользу нашего ведомства по взысканию средств с поставщиков-нарушителей — 6,5 млн грн предварительной оплаты, штрафных санкций за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Речь идет, например, о нарушении сроков и объеме поставок нефтепродуктов на нужды ВСУ, о нарушении сроков поставки оборудования для нужд ВСУ, о невыполнении первого этапа опытно-конструкторской работы по государственному контракту», — сказала Маляр.
Она заверила, что на сегодняшний день все поставщики товаров и услуг для ВСУ «под пристальным контролем» Министерства обороны осуществляют свои обязательства. Как только они их нарушают, ведомство обращается в суды.
По материалам:
УНІАН
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