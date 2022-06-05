В Польше жалуются на нехватку сезонных работников — Finance.ua

В Польше жалуются на нехватку сезонных работников

Сегодня 15:43 — Личные финансы

В Польше жалуются на нехватку сезонных работников, freepik.com

Несмотря на то, что Польша приняла рекордное количество беженцев из Украины, наблюдается дефицит работников. И поэтому польские работодатели вынуждены повышать зарплаты. Что, в свою очередь, отразится на ценах на продукты питания, которые в Польше и без того выросли из-за рекордной инфляции.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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«Работодатели в сфере общественного питания в отчаянии. Мы повышаем ставки, а желающих работать все равно нет, рассказал польскому изданию Яцек Чаудерна, ресторатор и президент Польской торговой палаты гастрономов. — Компании заполняют часть вакансий беженцами из Украины, но мешает незнание польского языка. Согласно данным сайта OLX Praca, на гастрономическую долю приходится большая часть (почти пятая часть) опубликованных там сезонных вакансий в мае. За последние три месяца появилось более 53,3 тысячи предложений для сезонных и временных сотрудников. Это на 16 процентов больше, чем за тот же период 2021».

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По его словам, если в прошлом году некоторые отрасли (в том числе гостинично-гастрономическое, автомобильное направление) сократили потребности в кадрах из-за коронавируса или нехватки комплектующих, то сейчас вакансий становится все больше. А конкуренция за сезонных рабочих усиливается, повышается заработная плата, особенно мужчинам.

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