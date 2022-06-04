Пособие в Польше будут выплачивать по-новому: какие изменения ждут переселенцев — Finance.ua
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Пособие в Польше будут выплачивать по-новому: какие изменения ждут переселенцев

Сегодня 17:00Личные финансы
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Новый расчетный период (с 1 июня) по программе «Семья 500+» в Польше начался с перемен. В частности, они касаются нового учреждения социального страхования, которое будет обслуживать программу, а также других дат выплаты средств.
Об особенностях дальнейших выплат рассказал профильный портал InPoland.
Теперь выплатой пособия будет заниматься ZUS, а каждому родителю (опекунам), подавшим заявление, будет назначена дата, когда выплатят деньги. Средства по программе будут выплачиваться 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца (это дата, когда средства должны быть на счете заявителя). Когда срок выплаты приходится на нерабочий день, перевод будет производиться заранее.
Новый расчетный период программы продлится с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.
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Особенности выплат финансовой помощи

Чтобы обеспечить непрерывность выплат и получать средства с июня 2022 года, заявку нужно было подать до конца апреля. Однако родители (опекуны), подавшие заявку до конца мая, могут рассчитывать на деньги на счете вместе с компенсацией в июле. Кстати, на сайте ZUS размещен график выплат (подачи заявления — ожидаемая выплата):
  • до 30 апреля — до 30 июня 2022 года;
  • с 1 по 31 мая — до 31 июля;
  • с 1 по 30 июня — до 31 августа;
  • с 1 по 31 июля — до 30 сентября;
  • с 1 по 31 августа — до 31 октября.
Помощь будет поступать на счет, указанный одним из родителей или опекуном ребенка.

Помощь «Семья 500+»: кого касается и сколько выплачивают

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь «Семья 500+» начиная с 26 марта.
Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).
Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS.
Для подачи заявления необходимо указать:
  • номер PESEL;
  • банковский счет;
  • польский номер телефона.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам: Сьогодні
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