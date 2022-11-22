В Польше заработают терминалы iBox, через которые можно пополнять украинские карты — Finance.ua

В Польше заработают терминалы iBox, через которые можно пополнять украинские карты Сегодня 11:27 — Фондовый рынок

При поддержке компании Мastercard, редакция Finance.ua делится интересными новостями и инсайтами выступлений экспертов на конференции FinTech 2022.

Айбокс Банк зарегистрировал в Польше финансовую компанию iBox и получил лицензию польского Национального банка по развитию региона ПТКС — программно-техническими комплексами самообслуживания (платежными терминалами). Через них можно будет пополнять карты украинских банков.

Об этом во время конференции FinTech Ukraine 202 2, организованной порталами Finance.ua и Минфин, рассказала CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета Айбокс Банка Алена Шевцова.

«Со всеми галереями (так в Польше называют ТРЦ. — Ред.) мы подписали договоры, позволяющие размещение наших терминалов, возможность доступа для инкассации. Топ-10 украинских банков по эмиссии карт вышли с нами на связь и предлагают соглашения пополнения своих украинских карт в Варшаве», — отметила она.

Кроме того, в польских терминалах будут представлены все мерчанты, которые сейчас есть на терминалах в Украине.

«Это более тысячи эксклюзивных договоров с уникальными условиями для Айбокс Банка. К примеру, только в терминалах Айбокс Банка вы можете пополнить monobank с комиссией 0%. Такие же условия будут для украинцев в Варшаве: они смогут пополнить свою карту monobank, ПриватБанк а, Айбокс Банк с комиссией 0%», — рассказала Алена Шевцова.

На уточняющий вопрос Finance.ua глава наблюдательного совета Айбокс Банк а пояснила, что пополнить украинскую карту можно злотыми — на счет придут гривны. Конвертация будет проходить по карточному курсу «Злотый-гривна» эмитента.

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