В Польше запускают первый поезд с панорамными окнами — Finance.ua
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В Польше запускают первый поезд с панорамными окнами

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В Польше запускают первый поезд с панорамными окнами
В Польше запускают первый поезд с панорамными окнами
Необычный железнодорожный маршрут будет проходить между городом Грац в Австрии и Перемышлем в Польше. Главный плюс направления — высокие панорамные окна до самого потолка вагона, через которые можно созерцать живописные виды всю дорогу. Среди популярных туристических городов по маршруту также австрийская Вена и польский Краков.
Первый рейс редкого поезда запланирован на 11 июня. Если вы планируете стать первооткрывателем этого оригинального транспорта в Польше, можете планировать поездку Краков — Перемышль. В пути вы проведете около 3 часов, но это время пролетит очень быстро.

Сколько стоит путешествие панорамным поездом

Цены на билеты на поезд IC 104:
  • Первый класс с роскошными видами стоит 81 злотый (716 гривен);
  • Второй класс — 53 злотых (470 гривен).
Если вы настроены попасть в швейцарский вагон с панорамными окнами, покупать нужно первый класс. Разница в цене не так значительна, но вид из окна точно стоит этих затрат. Расписание и доступные места можно проверить на сайте PKP Intercity.
Панорамные вагоны фактически являются визитной карточкой Швейцарии. Это привлекает многих путешественников. Новый австрийско-польский поезд IC 104 будет иметь три знаменитых швейцарских вагона — Apm61 Pano. Сейчас они курсируют по живописной линии Цюрих — Грац.
По материалам:
Телеканал 24
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