В Польше задержана группа, которая переправляла мигрантов через границу — Finance.ua
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В Польше задержана группа, которая переправляла мигрантов через границу

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Польские пограничники совместно с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из беларуси.
Об этом пишет RMF24.
Сотрудники Подлясского пограничного отдела задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши. Операция проводилась в сотрудничестве с Европолом.
В операции участвовали около 120 пограничников и представителей Европола.
Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории россии и беларуси в страны Западной Европы.
Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.
11 задержанным, среди которых были граждане Украины, беларуси, Польши и россии, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.
Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку не менее 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.
В большинстве случаев роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, перевозивших нелегальных мигрантов из района границы с беларусью до границы с Германией.
Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин россии, управлявший компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.
Как отметило издание, с начала года сотрудники Подлясского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.
В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подлясского отдела Пограничной службы уже несколько месяцев работают представители Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.
По материалам:
Економічна Правда
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