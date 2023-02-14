В Польше возрастут цены на услуги InPost: новые тарифы 2023 — Finance.ua
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В Польше возрастут цены на услуги InPost: новые тарифы 2023

Личные финансы
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В Польше возрастут цены на услуги InPost: новые тарифы 2023
В Польше возрастут цены на услуги InPost: новые тарифы 2023
Польский частный почтовый оператор InPost объявил об изменении цен на услуги. Новые тарифы касаются как бизнеса, так и розничных клиентов, сообщает trans.info.
Новый прайс-лист будет действовать с 1 марта этого года.

Новые тарифы InPost в Польше

Согласно тарифам на 2023 год, стоимость услуги Manager Paczek для розничных клиентов составит:
  • размер A — 16,99 злотых (ранее 14,69 злотых);
  • размер B — 18,99 злотых (ранее 15,69 злотых);
  • размер С — 20,99 злотых (ранее 17,39 злотых).
Услуга Paczkomaty 24/7 для бизнес-клиентов будет стоить:
  • размер A — 12,13 злотых (ранее 10,19 злотых);
  • размер B — 13,76 злотых (ранее 11,56 злотых);
  • размер С — 17,53 злотых (ранее 14,73 злотых).
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Более высокие цены также будут действовать на услугу «быстрый возврат», курьерская доставка, дополнительные комиссии для индивидуальных клиентов возрастут. Кроме этого, предприниматели будут платить больше за курьерские перевозки, когда количество посылок не превышает пяти единиц.
Увеличить стоимость услуг в компании решили из-за подорожания топлива, уровня инфляции и повышения зарплаты работникам.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Телеканал 24
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