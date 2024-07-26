В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину — Finance.ua

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину Сегодня 09:44

В Польше считают, что в ЕС можно создать условия, стимулирующие военнообязанных украинцев возвращаться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью RMF24.

Он подчеркнул, что европейские страны должны помогать Украине. Министр отметил, что в странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину. По его словам, Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе.

Сикорский заявил, что дискуссия о возвращении в Украину уклоняющихся от службы в войске ведется на уровне Европейского союза.

«Здесь можно поставить такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязанности по защите родины», — сказал глава МИД Польши.

Напомним, в Польше допустили, что могут помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин. В министерстве внутренних дел Польши пообещали, что украинцы без паспортов гарантированно будут иметь временную защиту.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава ожидает инициативы от Украины по возвращению мужчин призывного возраста.

Также отметим, что на территории Польши будет создан украинский легион. Он будет состоять из украинцев, проживающих в странах Европейского союза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.