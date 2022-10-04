В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования

Личные финансы
211
В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования
В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования
На польском рынке появился первый бесплатный мобильный оператор: за звонки внутри страны платить не нужно, можно свободно пользоваться SMS и безлимитным интернетом. Правда, есть несколько простых условий, которые может выполнить практически каждый.
Об этом пишет Telepolis.
Так, варшавская компания Fonia Telecom Sp. z oo предлагает пользователям безлимитные звонки, SMS, MMS и Интернет 5G. Что для этого нужно сделать и какие условия выполнить — рассказываем дальше.

Что следует знать

Пользователю необходимо зайти на сайт оператора — fonia.app и зарегистрироваться, заключив договор, и загрузить приложение. Это одно из основных условий. В обмен на бесплатное пользование услугами вы должны согласиться на показ рекламы и скидочных купонов. Важно, что приложение всегда должно быть активным, а SIM-карта должна оставаться в телефоне.
Читайте также
Кроме того, приложение и SIM-карту можно использовать только через мобильный телефон. Запрещается переносить SIM-карту на другое устройство, например модем, который не предназначенный для обычных звонков и препятствует показу рекламы.

Некоторые услуги платные:

  • единовременная плата за активацию в размере 49 злотых;
  • пользование голосовой почтой — 0,8 злотых в минуту;
  • дополнительная плата за 5G — 5 злотых в месяц;
  • взимается дополнительная плата за использование роуминга и международных звонков, которые сейчас недоступны.
Fonia уже похвасталась огромным успехом и сообщила в социальных сетях, что количество перенесенных номеров превзошло самые смелые их ожидания.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.