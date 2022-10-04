В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования — Finance.ua

В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования Сегодня 11:48 — Личные финансы

В Польше появился первый бесплатный мобильный оператор: условия пользования

На польском рынке появился первый бесплатный мобильный оператор: за звонки внутри страны платить не нужно, можно свободно пользоваться SMS и безлимитным интернетом. Правда, есть несколько простых условий, которые может выполнить практически каждый.

Об этом пишет Telepolis

Так, варшавская компания Fonia Telecom Sp. z oo предлагает пользователям безлимитные звонки, SMS, MMS и Интернет 5G. Что для этого нужно сделать и какие условия выполнить — рассказываем дальше.

Что следует знать

Пользователю необходимо зайти на сайт оператора — fonia.app и зарегистрироваться, заключив договор, и загрузить приложение. Это одно из основных условий. В обмен на бесплатное пользование услугами вы должны согласиться на показ рекламы и скидочных купонов. Важно, что приложение всегда должно быть активным, а SIM-карта должна оставаться в телефоне.

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Кроме того, приложение и SIM-карту можно использовать только через мобильный телефон. Запрещается переносить SIM-карту на другое устройство, например модем, который не предназначенный для обычных звонков и препятствует показу рекламы.

Некоторые услуги платные:

единовременная плата за активацию в размере 49 злотых;

пользование голосовой почтой — 0,8 злотых в минуту;

дополнительная плата за 5G — 5 злотых в месяц;

взимается дополнительная плата за использование роуминга и международных звонков, которые сейчас недоступны.

Fonia уже похвасталась огромным успехом и сообщила в социальных сетях, что количество перенесенных номеров превзошло самые смелые их ожидания.

Телеканал 24 По материалам:

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