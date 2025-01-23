В Польше подпишет контракты с ВСУ уже третья группа добровольцев «Украинского легиона» — Finance.ua

В Польше подпишет контракты с ВСУ уже третья группа добровольцев «Украинского легиона» Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В конце февраля 2025 года третья группа добровольцев из числа проживающих за рубежом украинских граждан заключит контракты с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

«Третья группа добровольцев подпишет контракты в конце февраля», — заявил Боднар.

По его словам, группа будет включать тех, кто не смог принять участие в подписании контрактов 10 января 2025 во время второй волны добровольцев.

Он сообщил, что ожидается продолжение положительного тренда по увеличению количества украинцев за рубежом, которые подпишут контракты с украинской армией.

Украинский дипломат отметил, что нужно также будет подумать, как усилить информационную кампанию, чтобы информацию о работе рекрутационного центра в Люблине получили как можно больше граждан Украины за рубежом.

Что известно об Украинском легионе

Напомним, что Киев и Варшава продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны, договорившись сформировать в Польше легион добровольцев из украинцев в Европейском Союзе.

А уже 3 октября 2024 года на базе Консульства Украины в польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр для добровольцев-граждан Украины в ВСУ. За первые дни поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 — через консульские учреждения.

Укрінформ По материалам:

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