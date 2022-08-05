В Польше подорожало оформление документов для иностранцев — Finance.ua

В Польше подорожало оформление документов для иностранцев Сегодня 17:47 — Личные финансы

В Польше подорожало оформление документов для иностранцев

С 29 июля в Польше начали действовать новые тарифы сборов для оформления карт побыту и других документов для иностранцев.

Теперь придется платить в два, а в некоторых случаях и в три раза больше, пишет gov.pl.

Так, в Польше подорожала оплата за выдачу или замену вида на жительство (карты побыту), выдачу польского проездного документа для иностранца и польского удостоверения личности для иностранца.

Актуальные тарифы за оформление документов для иностранцев в Польше:

стоимость сбора за карту побытую — 100 злотых (ранее было 50 злотых);

польский проездной документ для иностранца подорожал до 350 злотых (ранее — 100 злотых);

документ, удостоверяющий личность иностранца — 100 злотых (ранее — 50 злотых);

за повторную выдачу карты побыту придется заплатить 200 злотых, тогда как к 29 июля 2022 г. эта стоимость составляла 100 злотых.

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Телеканал 24 По материалам:

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