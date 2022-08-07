В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились более 370 тысяч украинских беженцев — Finance.ua
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В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились более 370 тысяч украинских беженцев

Личные финансы
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В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились более 370 тысяч украинских беженцев
В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились более 370 тысяч украинских беженцев
В Польше после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, с 24 февраля, по упрощенной процедуре трудоустроились более 370 тысяч украинцев.
Об этом в эфире католического радио Siodma9 заявила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг.
Следует также отметить, что наш рынок труда дополняют граждане Украины, которые приехали в Польшу после начала войны в Украине. Сейчас здесь работают более 370 тысяч человек, которые смогли трудоустроиться в Польше по упрощенной процедуре", — заявила Мальонг.
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По ее словам, в Польше на сегодняшний день уровень безработицы составляет 4,9%, что является одним из самых низких показателей за последние 32 года. Польша, наряду с Чехией, является страной с самым низким уровнем безработицы в Евросоюзе.
Как информировало агентство, больше всего украинцев после 24 февраля трудоустроились в Мазовецком (Варшава), Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзком (Лодзь) и Великопольском (Познань) воеводствах.
Как оценивается, в Польше на сегодняшний день могут находиться примерно 3,5 млн граждан Украины, половина из которых прибыла после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля, в соответствии со спецзаконом о помощи украинцам, получили упрощенные условия пребывания и трудоустройства в РП.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
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