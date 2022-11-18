В Польше планируют запустить monobank — Finance.ua

В Польше планируют запустить monobank Сегодня 10:08 — Фондовый рынок

В Польше планируют запустить monobank

Группа ТАС, в состав которой входит Universal Bank, работает над запуском мобильного банка monobank в качестве проекта в Польше.

Об этом 17 ноября на Киевском международном экономическом форуме сообщил владелец компании Сергей Тигипко, передает Дело.

«Мы сейчас начинаем создавать такой проект как monobank в Польше. Это уже уникальный продукт», — сказал бизнесмен.

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Больше подробностей ни он, ни другие соучредители monobank не поведали.

Во время выступления Тигипко также отметил, что бизнес, который сейчас в Украине пройдет кризисный период, на финише будет иметь бесценный опыт. Это станет основой как завоевания международных рынков базовой продукции, так и для создания уникальных продуктов, которые будут востребованы в мире.

«Кто сможет выжить сейчас, кто сохранит свои производства — станет „золотым фондом“ страны. Потому что мало в каких странах будет такой потенциал. Мы уже будем биты (после завершения войны и экономического кризиса. — Ред.). С этим потенциалом мы будем успешными и в простых вещах, и в уникальных», — отметил бизнесмен.

Діло По материалам:

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