В Польше планируют запустить monobank — Finance.ua

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В Польше планируют запустить monobank

Фондовый рынок
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В Польше планируют запустить monobank
В Польше планируют запустить monobank
Группа ТАС, в состав которой входит Universal Bank, работает над запуском мобильного банка monobank в качестве проекта в Польше.
Об этом 17 ноября на Киевском международном экономическом форуме сообщил владелец компании Сергей Тигипко, передает Дело.
«Мы сейчас начинаем создавать такой проект как monobank в Польше. Это уже уникальный продукт», — сказал бизнесмен.
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Больше подробностей ни он, ни другие соучредители monobank не поведали.
Во время выступления Тигипко также отметил, что бизнес, который сейчас в Украине пройдет кризисный период, на финише будет иметь бесценный опыт. Это станет основой как завоевания международных рынков базовой продукции, так и для создания уникальных продуктов, которые будут востребованы в мире.
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«Кто сможет выжить сейчас, кто сохранит свои производства — станет „золотым фондом“ страны. Потому что мало в каких странах будет такой потенциал. Мы уже будем биты (после завершения войны и экономического кризиса. — Ред.). С этим потенциалом мы будем успешными и в простых вещах, и в уникальных», — отметил бизнесмен.

Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить 🐈

По материалам:
Діло
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