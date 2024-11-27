В Польше планируют возвращать средства пациентам, которые ожидали приема врача более 60 дней — Finance.ua
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В Польше планируют возвращать средства пациентам, которые ожидали приема врача более 60 дней

Личные финансы
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В Польше планируют возвращать средства пациентам, которые ожидали приема врача более 60 дней
В Польше планируют возвращать средства пациентам, которые ожидали приема врача более 60 дней
В парламент представлен проект поправок к Закону о медицинских услугах, которые предусматривают возмещение Национальным фондом здоровья расходов на частный визит в случае ожидания врача-специалиста дольше 60 дней.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Депутат Пшемислав Виплер напомнил о заявлениях политиков Третьего Пути (Trzeciej Drogi): спикера Сейма Шимона Головни (Polska 2050) и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша (PSL).
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О чем речь? Одним из предвыборных обещаний этих политиков было реформирование польской системы здравоохранения. В частности, было предложено, чтобы Национальный фонд здоровья (NFZ) возмещал расходы на частный визит, если пациент ожидал приема к специалисту более 60 дней.
Поправки предусматривают, что в случае невозможности предоставления услуги в течение 60 дней после обращения в медицинское учреждение, с которым NFZ заключил договор о предоставлении медицинских услуг, пациент имеет право воспользоваться услугой в другом здравоохранении на платной основе, а Национальный фонд здоровья обязан полностью возместить пациенту затраты на данную услугу.
Согласно данным Национального фонда здравоохранения за 2023 год, количество людей, ожидавших приема более 60 дней, может колебаться от 200 тысяч до 1,5 млн человек. Учитывая среднюю стоимость визита к специалисту, стоимость предлагаемых изменений может обойтись государству от 70 до 500 миллионов злотых.
Как отмечается в законопроекте, «стоимость внедрения законопроекта можно рассматривать как инвестицию в более справедливый доступ к медицинской помощи и улучшению общего здоровья общества».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
inpoland
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