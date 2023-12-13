В Польше официально новый премьер — Finance.ua

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В Польше официально новый премьер

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В Польше официально новый премьер
В Польше официально новый премьер
Дональд Туск сегодня, 13 декабря, официально стал премьер-министром Польши. Его правительство приняло присягу.
Об этом сообщает Onet.
Утром 13 декабря Дональд Туск и министры его правительства приняли присягу в президентском дворце. Президент Польши Анджей Дуда официально принял присягу и назначил нового премьера и правительство.
Дуда, который является представителем лишившейся власти партии «Право и справедливость», поздравил новое правительство.
«Вы победили с большой, великолепной явкой. Было принято решение, которое дало победу одной политической группе, но на самом деле победу одержала другая политическая группа», — сказал президент Польши.
Дуда также пообещал, что не будет ветировать ничего, что работает на Польшу.
Сам Дональд Туск поблагодарил поляков за доверие и терпение.
Добавим, что завтра Туск в роли премьер-министра Польши примет участие в саммите лидеров стран ЕС. Там будут обсуждать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансирование помощи Украине.
СМИ сообщают, что в саммите может принять участие президент Владимир Зеленский.

Путь Туска к креслу премьера

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. По их результатам было избрано 460 новых членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).
По результатам голосования большинство мест в парламенте получила оппозиция: партия «Гражданская платформа», альянс «Третий путь» и Левая партия. В ноябре проевропейские политсилы договорились о создании коалиции.
В понедельник, 11 декабря, Сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, а бывшего президента Совета ЕС Дональда Туска утвердили новым премьером. Ранее он представил состав своего правительства.
По данным СМИ, Украина уже пригласила Дональда Туска с визитом в Киев.
По материалам:
РБК-Україна
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