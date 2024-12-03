В Польше будут судить трех украинцев за организацию незаконного пересечения границы для 1000 иностранцев — Finance.ua

В Польше будут судить трех украинцев за организацию незаконного пересечения границы для 1000 иностранцев Сегодня 20:34 — Криминал

Региональная прокуратура в Люблине направила в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против трех граждан Украины, обвиняемых в организации и участии в преступной группировке с целью получения средств при содействии въезду и пребыванию иностранцев на территории Республики Польши вопреки законодательству. Об этом пишет inpoland.net.pl

Всем троим инкриминировали участие в организованной преступной группировке (руководителю группы дополнительно инкриминируется руководство организованной преступной группой), а также организация незаконного пересечения государственной границы иностранцами путем выдачи документов, подтверждающих ложные данные, с получением финансовой выгоды от этой деятельности.

Расследование по делу, инициированному сотрудниками Надбужанского отряда пограничной службы, длилось около трех лет. В ходе следствия были собраны доказательства, что в 2020—2023 годах участники этой преступной группировки организовали незаконный въезд и пребывание на территории Республики Польша более 1000 иностранцев.

Украинцы выдавали своим «клиентам» фальшивые документы, подтверждающие намерение иностранцев учиться в Польше или вести предпринимательскую деятельность. Такие фейковые бумаги давали разрешение на пересечение польской границы и легальное пребывание в Польше.

Также гражданам Украины будут предъявлены обвинения в отмывании денег. Было установлено, что злоумышленники использовали около 100 банковских счетов, через которые прошли по меньшей мере 4 923 293 злотых, 1 381 189 евро, 419 699 шведских крон и 107 долларов.

Руководитель преступной организации уже более года находится под стражей, к его сообщникам применен имущественный залог. В ходе расследования были изъяты 90 550 евро и 40 830 долларов США, а также заблокированы банковские счета на общую сумму 356 000 злотых.

За содеянное преступникам грозит наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы, а руководителю группы — от 2 до 15 лет.

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