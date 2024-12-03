В Польше будут судить трех украинцев за организацию незаконного пересечения границы для 1000 иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше будут судить трех украинцев за организацию незаконного пересечения границы для 1000 иностранцев

Криминал
33
Региональная прокуратура в Люблине направила в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против трех граждан Украины, обвиняемых в организации и участии в преступной группировке с целью получения средств при содействии въезду и пребыванию иностранцев на территории Республики Польши вопреки законодательству. Об этом пишет inpoland.net.pl.
Всем троим инкриминировали участие в организованной преступной группировке (руководителю группы дополнительно инкриминируется руководство организованной преступной группой), а также организация незаконного пересечения государственной границы иностранцами путем выдачи документов, подтверждающих ложные данные, с получением финансовой выгоды от этой деятельности.
Расследование по делу, инициированному сотрудниками Надбужанского отряда пограничной службы, длилось около трех лет. В ходе следствия были собраны доказательства, что в 2020—2023 годах участники этой преступной группировки организовали незаконный въезд и пребывание на территории Республики Польша более 1000 иностранцев.
Украинцы выдавали своим «клиентам» фальшивые документы, подтверждающие намерение иностранцев учиться в Польше или вести предпринимательскую деятельность. Такие фейковые бумаги давали разрешение на пересечение польской границы и легальное пребывание в Польше.
Также гражданам Украины будут предъявлены обвинения в отмывании денег. Было установлено, что злоумышленники использовали около 100 банковских счетов, через которые прошли по меньшей мере 4 923 293 злотых, 1 381 189 евро, 419 699 шведских крон и 107 долларов.
Руководитель преступной организации уже более года находится под стражей, к его сообщникам применен имущественный залог. В ходе расследования были изъяты 90 550 евро и 40 830 долларов США, а также заблокированы банковские счета на общую сумму 356 000 злотых.
За содеянное преступникам грозит наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы, а руководителю группы — от 2 до 15 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.