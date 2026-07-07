В Польше будут производить американские крылатые ракеты Barracuda 500

«Война в Украине, российская агрессия против Украины фактически научила всех нас — не только в Польше — понимать значение разных видов вооружения. Мы все отдаем себе отчет в том, что именно такое оружие имеет действительно ключевое значение для обороноспособности каждого государства», — отметил Туск после церемонии подписания соглашения.
Он также поблагодарил американскую компанию за решение разместить производство именно в Польше.
Сотрудничество Польши и США
«Польша сегодня является страной, которая лучше всего подготовлена к сотрудничеству с США и другими союзниками по НАТО в использовании собственных ресурсов, ресурсов Европы и средств европейской оборонной программы SAFE для укрепления обороны Польши, Европы и всего Североатлантического альянса», — подчеркнул глава польского правительства.
В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что реализация подписанного соглашения позволит предприятиям PGZ осуществлять сборку, серийное производство и техническое обслуживание ракет Barracuda.
На следующем этапе польская и американская стороны намерены совместно разработать польскую модификацию этой ракеты.
Как известно, стратегическое соглашение о создании производственной площадки для ракет Barracuda в Польше PGZ и Anduril Industries было заключено еще в октябре 2025 года.
Крылатая ракета Barracuda 500 оснащена боевой частью массой более 45 кг и имеет дальность полета около 900 километров. Она может запускаться с наземных пусковых установок, также боевых и транспортных самолетов.