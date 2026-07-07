В Польше будут производить американские крылатые ракеты Barracuda 500 Сегодня 04:44

PGZ будет производить крылатые ракеты

В городе Быдгощ (север Польши) на предприятии Военный авиационный завод № 2 (WZL2) будут производить американские крылатые ракеты Barracuda 500 для нужд Вооруженных сил Польши.

Соответствующее соглашение подписали государственная Польская группа вооружений (PGZ) и американская оборонная компания Anduril Industries, передает Укринформ.

Важность современных видов вооружения

На церемонии подписания соглашения присутствовали, в частности, премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Премьер Польши в этом контексте заявил, что полномасштабная война россии против Украины продемонстрировала важность современных видов вооружения, в частности крылатых ракет.

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«Война в Украине, российская агрессия против Украины фактически научила всех нас — не только в Польше — понимать значение разных видов вооружения. Мы все отдаем себе отчет в том, что именно такое оружие имеет действительно ключевое значение для обороноспособности каждого государства», — отметил Туск после церемонии подписания соглашения.

Он также поблагодарил американскую компанию за решение разместить производство именно в Польше.

Сотрудничество Польши и США

«Польша сегодня является страной, которая лучше всего подготовлена ​​к сотрудничеству с США и другими союзниками по НАТО в использовании собственных ресурсов, ресурсов Европы и средств европейской оборонной программы SAFE для укрепления обороны Польши, Европы и всего Североатлантического альянса», — подчеркнул глава польского правительства.

В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что реализация подписанного соглашения позволит предприятиям PGZ осуществлять сборку, серийное производство и техническое обслуживание ракет Barracuda.

Следующие этапы

На следующем этапе польская и американская стороны намерены совместно разработать польскую модификацию этой ракеты.

Как известно, стратегическое соглашение о создании производственной площадки для ракет Barracuda в Польше PGZ и Anduril Industries было заключено еще в октябре 2025 года.

Крылатая ракета Barracuda 500 оснащена боевой частью массой более 45 кг и имеет дальность полета около 900 километров. Она может запускаться с наземных пусковых установок, также боевых и транспортных самолетов.

Укрінформ По материалам:

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