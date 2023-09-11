В Польше будут производить американские Javelin — Finance.ua

В Польше будут производить американские Javelin Сегодня 05:57 — Технологии&Авто

В Польше будут производить американские Javelin

Польская оружейная группа и Javelin Joint Venture заключили соглашение о производстве в Польше противотанковой системы FGM-148 Javelin.

Об этом сообщило издание Defense One.

Соглашение поможет наладить будущее производство противотанковой системы для вооруженных сил США, одновременно обеспечивая возможности для польской промышленности.

«Это позволяет развить стратегическое долгосрочное международное партнерство и создать взаимовыгодный сценарий как для Польши, так и для США по предоставлению нашим клиентам проверенных комплексов Javelin», — сказал Дэйв Пантано, вице-президент совместного предприятия Javelin и Lockheed Martin.

По данным Пентагона, по состоянию на конец прошлого месяца США передали Украине более 10 тысяч комплексов Javelin. Это оружие помогло украинским военным сдержать российские войска в первые дни войны.

США работают над увеличением производства Javelin с 2000 до 3500 ПТРК в год. Война в Украине показала, как быстро военные сжигают критические боеприпасы. Это побудило чиновников Пентагона придумать новые способы производства, в частности, совместное производство критически важного оружия с другими странами.

Производство американского оружия за границей не является новой концепцией. Компания Sikorsky, принадлежащая Lockheed Martin, собирает вертолеты Black Hawk в Польше. Lockheed также собирает истребители F-35 в Италии и Японии и недавно объявила о соглашении с немецкой компанией Rheinmetall по производству фюзеляжей для стелс-истребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.