В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки — Finance.ua
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В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки

Мир
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В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки
В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки
Власти Польши решили отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это внесет некоторые изменения.
В частности, это означает, что визы и ВПП (вид на постоянное проживание) иностранцев автоматически продлеваться больше не будут. Раньше по истечении срока их автоматически возобновляли.
В Польше с марта 2020 года есть норма, которая продлевает действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей многие иностранцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.
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Однако из-за того, что режим эпидемической угрозы отменяют с 1 июля, норма перестанет действовать — все продленные визы и ППП утратят силу в течение 30 дней. То есть с августа эти документы больше не будут действовать.
Законопроект уже готов и опубликован на сайте Центра законодательства при правительстве.

Польша предоставила гражданство рекордному числу украинцев в 2022 году

Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.
В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:
  • 5 200 граждан Украины,
  • 2 985 граждан беларуси,
  • 405 граждан россии.
В 2021 году польские паспорта получили 7500 иностранцев, в предыдущие годы — еще меньше.
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По материалам:
Телеканал 24
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