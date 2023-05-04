В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки — Finance.ua

В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки Сегодня 17:26 — Мир

В Польше больше не будут продлевать автоматически визы и ВПП: названы сроки

Власти Польши решили отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это внесет некоторые изменения.

В частности, это означает, что визы и ВПП (вид на постоянное проживание) иностранцев автоматически продлеваться больше не будут. Раньше по истечении срока их автоматически возобновляли.

В Польше с марта 2020 года есть норма, которая продлевает действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей многие иностранцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

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Однако из-за того, что режим эпидемической угрозы отменяют с 1 июля, норма перестанет действовать — все продленные визы и ППП утратят силу в течение 30 дней. То есть с августа эти документы больше не будут действовать.

Законопроект уже готов и опубликован на сайте Центра законодательства при правительстве.

Польша предоставила гражданство рекордному числу украинцев в 2022 году

Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.

В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:

5 200 граждан Украины,

2 985 граждан беларуси,

405 граждан россии.

В 2021 году польские паспорта получили 7500 иностранцев, в предыдущие годы — еще меньше.

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Телеканал 24 По материалам:

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