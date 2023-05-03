Как получить 14 тыс. грн пенсии от Польши — Finance.ua

Как получить 14 тыс. грн пенсии от Польши Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы, работающие в Польше, имеют право получить пенсию. Минимальный размер выплаты составляет 1544 злотых (около 14 тыс. грн). Однако для этого мужчина должен иметь не менее 20 лет стажа, а женщина — 15 лет.

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Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Женщины могут выйти на пенсию в Польше в 60 лет, а мужчины — 65. Для лиц, родившихся до 1 января 1949 года, необходим также стаж работы — не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Но если такой стаж невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту будет назначена при наличии стажа не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Польский ZUS выплачивает пенсию украинцам пропорционально продолжительности страхового стажа в Польше, а ее украинский эквивалент (выплачивается пенсионным фондом Украины) — за время, отработанное в Украине. Польская пенсия по возрасту может быть назначена только за периоды страхования, приобретенные в Польше. Более того, чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS, то есть после месяца работы она будет символической.

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Однако если сумма помощи польского ZUS и украинского эквивалента ниже минимальной польской пенсии по возрасту для гражданина Украины, проживающего в Польше, польский ZUS выплачивает разницу как доплату. Например: если пенсия из Украины составляет 300 злотых, а из Польши — 100 злотых, то польский ZUS доплатит разницу: 1188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту, которая сейчас составляет 1588,44 злотых.

ZUS применяет в этом случае те же правила, что и для всех других людей, имеющих право на польскую пенсию согласно внутренним правилам Польши, независимо от гражданства этих лиц. Сейчас такую помощь в Польше получают всего 1170 пенсионеров. В прошлом году их было больше — 1205, а в 2011 году — 1215.

Требования, которым должен отвечать гражданин Украины для получения надбавки к минимальной пенсии:

право на пенсию для иностранцев (т.е. необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж — 20 лет для женщин и 25 для мужчин);

постоянное проживание в Польше;

право на законное пребывание на основании документа, выданного службой по делам иностранцев или на основании законности пребывания, полученной путем записи в реестре Пограничной службы.

Как сообщает Yavp.pl, эта информация вызвала резонанс в обществе, поскольку граждане Польши стали возмущаться таким порядком вещей. В ZUS сообщили, что правила начисления пенсионных выплат для украинцев в Польше не менялись с момента подписания двустороннего соглашения о социальном обеспечении между Украиной и Польшей в 2012 году.

«В последние дни в СМИ появились ложные мнения о том, что украинские граждане имеют слишком легкий доступ к польским льготам. Такая информация вводит в заблуждение», — говорится в заявлении ZUS, опубликованном 27 апреля.

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Обозреватель По материалам:

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