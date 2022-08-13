В поездах «Интерсити» может появиться интернет от StarLink — депутат Сегодня 22:45 — Личные финансы

В поездах «Интерсити» может появиться интернет от StarLink — депутат

В ближайшее время на скоростных поездах категории «Интерсити» могут появиться спутниковые терминалы StarLink для предоставления услуг доступа в интернет.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко (фракция «Слуга Народа»).

«Кое что нужно будет доработать инженерам по интеграции спутниковых антенн на крыше поезда, но это уже технические решения. Обращаю внимание, что для реализации этого решения уже не нужна наземная телекоммуникационная инфраструктура вдоль железнодорожных путей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Федиенко, еще несколько лет назад техническая реализация таких решений была невозможна.

«А предыдущие решения на этих поездах, которые принимали сети CDMA, не соответствовали никаким параметрам качества доступа к сети „Интернет“ и, по моему мнению, они больше не работали, чем работали, а нужны были для вывода денег», — подчеркнул он.

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