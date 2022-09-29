В Peugeot показали недорогой городской электрокар с запасом хода 400 км — Finance.ua

В Peugeot показали недорогой городской электрокар с запасом хода 400 км Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

В Peugeot показали недорогой городской электрокар с запасом хода 400 км, Фото: Stellantis

Во Франции представили новый Peugeot e-208. Электрическая версия хэтчбека В-класса прошла модернизацию и поступит в продажу с начала следующего года.

Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Обновление Peugeot e-208 коснулось технической начинки электрокара. Он получил усовершенствованную силовую установку от старшего брата Peugeot e-308.

Мощность электромотора увеличили со 136 до 156 л.с., а крутящий момент остался неизменным — 260 Н∙м. Теперь разгон до 100 км/ч занимает менее 8 с. При этом энергопотребление снижено на 15%.

Фото: Стеллантис

Кроме того, электромобиль Peugeot e-208 2023 получил увеличенную батарею емкостью 51 кВт∙ч, что позволило нарастить запас хода до 400 км — это лучший результат в классе. Быстрая зарядка (мощностью до 100 кВт) на 80% занимает 25 минут.

Новый Peugeot e-208 не изменился визуально. Единственным новшеством стали 16-дюймовые шины с пониженным коэффициентом сопротивления качению.

Цена Peugeot e-208 2023 пока не объявлена. Нынешняя модель в Европе стоит от 34 тыс. евро и обновленный хэтчбек не должен сильно подорожать.

Фото: Стеллантис

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.