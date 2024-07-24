В первом полугодии Украина увеличила экспорт агропродукции в ЕС и Африку — Finance.ua

В первом полугодии Украина увеличила экспорт агропродукции в ЕС и Африку Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В январе-июне по сравнению с январем-июнем 2023 года экспорт агропродовольственной продукции увеличился на 5% до 12,451 млрд долларов.

Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы, передают Українські Новини.

При этом доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам 6 месяцев 2024 года составляет 64%.

Согласно сообщению, основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона — страны Европейского Союза, Азии и Африки, в первом полугодии 2024 года их суммарная доля составила почти 94% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, который третий год подряд выступает главным рынком сбыта, а также Африки, тогда как экспорт продовольствия в Азию снижается.

«Удерживая позицию основного импортера отечественной агропродукции с начала полномасштабной агрессии рф на территории нашего государства, страны — члены ЕС за январь-июнь 2024 года закупили более 50% украинского продовольствия на 6 285 млн долларов, на 4% превысив показатель за соответствующий период прошлого года. За 1 полугодие страны Азии закупили украинскую продовольствие на 3 909 млн долларов, что на 9% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Доля Азии за этот период составила более 31% общего экспорта аграрной продукции», — сообщил заместитель директора института Николай Пугачев.

При этом объемы экспорта в страны Африки составили 1 475 млн долларов, превысив прошлогодний показатель в 1,7 раза.

Доля этого региона была равна 12% от общего экспорта аграрной продукции из Украины.

По словам Пугачева, в 1 полугодии рейтинг стран — импортеров отечественной агропродукции со значительным отрывом возглавляет Испания, которой было продано аграрное сырье и готовые продукты на сумму 1 518 млн долларов.

«Это обеспечило ей долю в 12% в географической структуре нашего экспорта. Вторую позицию, как и по итогам всего прошлого года, осуществив закупки на сумму 946 млн долларов, удерживает Китай, доля которого составила примерно 8%. Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в топ-3, обеспечила себе привычное третье место, импортировав агропродукцию на сумму в 926 млн долларов, то есть более 7% от общей стоимости. Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Египта (910 млн долларов), Нидерландов (831 млн долларов), Польши (733 млн долларов), Италии (632 млн долларов), Румынии (582 млн долларов), Германии (471 млн долларов) и Индии (351 млн долларов), — сообщил Пугачев.

Он отметил, что определяющими группами продукции в товарной структуре аграрного экспорта Украины по-прежнему выступают зерновые культуры (5 264 млн долларов), масла и жиры (3 079 млн долларов), масличные культуры (1061 млн долларов), остатки и отходы пищевой. промышленности (821 млн долларов), мясо и субпродукты (505 млн долларов).

Итого они обеспечили 86% выручки от продажи отечественного агропродовольствия на рынки стран мира.

При этом в текущем году в денежном выражении увеличивается экспорт мясопродуктов, растительного масла, остатков и отходов, однако уменьшилась выручка от масличных продаж, а уровень доходов от поставок зерна практически не изменился.

Українські Новини По материалам:

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