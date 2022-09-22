В первом полугодии активы НБУ увеличились — Finance.ua

В первом полугодии активы НБУ увеличились Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В первом полугодии активы НБУ увеличились

Активы Национального банка увеличились на 3% за первое полугодие 2022 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года, объем активов Национального банка увеличился на 3%, если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2021 года, и составил почти 1 417 млрд грн.

В то же время, сопротивление полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины серьезным образом сказалось на структуре баланса Национального банка. В частности, в результате покупки Национальным банком военных ОВГЗ доля ценных бумаг Украины в портфеле НБУ увеличилась с 23,5% (на начало года) до 39%. Зато в связи со снижением объемов золотовалютных резервов доля формирующих их активов уменьшилась с почти 63% (на начало года) до 48% (в том числе из-за уменьшения доли ценных бумаг нерезидентов).

По состоянию на конец первого полугодия 2022 года кредитный портфель Национального банка уменьшился на 9,7%.

В части обязательств Национального банка за первые шесть месяцев 2022 года значительно выросли остатки средств банков (на 40%), в том числе за счет уменьшения объемов депозитных сертификатов (на 11%). Объемы обязательств перед Международным валютным фондом уменьшились на 8,3%, что в первую очередь обусловлено плановым погашением части задолженности перед Фондом в первом полугодии 2022 года.

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за первое полугодие текущего года составила 69,7 млрд грн. Основную часть этого результата деятельности Национального банка составляют процентные доходы — более 41 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году. Это связано как с увеличением объемов процентных активов, так и ростом процентных ставок. На общий результат также оказали значительное влияние результаты переоценки финансовых инструментов — на сумму более 42 млрд грн.

В то же время, консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности Национального банка, — это не часть прибыли до распределения, которая подлежит перечислению в Государственный бюджет. Обязательство Национального банка в части прибыли к распределению, подлежащей перечислению в Государственный бюджет, будет сформировано по итогам всего 2022 года и обнародовано весной 2023 года.

Прогнозные ожидания Национального банка относительно суммы части прибыли до распределения за 2022 год, которая будет подлежать перечислению в Государственный бюджет в 2023 году — 19,4 млрд грн.

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