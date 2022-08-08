В первом полугодии 2022 года новые договоры аренды превзошли по сумме прекращенные соглашения — Finance.ua
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В первом полугодии 2022 года новые договоры аренды превзошли по сумме прекращенные соглашения

Недвижимость
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В первом полугодии 2022 года новые договоры аренды превзошли по сумме прекращенные соглашения
В первом полугодии 2022 года новые договоры аренды превзошли по сумме прекращенные соглашения
Фонд Государственного имущества обеспечил заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества на большую сумму, чем прекратившие действие договоры.
Так, в первом полугодии было прекращено действие договоров об аренде государственного недвижимого имущества на сумму 3 834 000 гривен. В то же время новые договоры превышают этот показатель, достигнув 3 миллионов 906 тысяч гривен.
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«Сохранить привлекательность аренды государственного имущества удалось, в том числе благодаря правительственному постановлению от 27 мая. Оно упростило и ускорило процедуры аренды и предоставило льготные условия для арендаторов на период военного положения. Это стало ощутимой поддержкой для бизнеса и позволило продолжить работу», — отметила и.о. Главы Фонда государственного имущества Ольга Батова.
Напомним, до конца текущего года полностью освобождаются от арендной платы находящиеся в зонах боевых действий объекты. В областях, пострадавших от войны, арендаторов госимущества освободили от оплаты аренды до 30 сентября. А до 30 мая за аренду не платили в регионах, где была угроза боевых действий.
Кроме того, льготы получили релоцированные предприятия. Бизнесу, который перевозит свои мощности в безопасные регионы, предоставили возможность платить 1 грн за 1 кв. м в течение первых шести месяцев аренды госимущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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