Как продать или сдать в аренду жилье, когда вы за границей: советы эксперта — Finance.ua

Как продать или сдать в аренду жилье, когда вы за границей: советы эксперта Сегодня 17:40 — Личные финансы

Как продать или сдать в аренду жилье, когда вы за границей: советы эксперта, www.freepik.com

Многие владельцы жилья из разных регионов Украины выехали за границу или собираются уехать, однако хотят сдавать свое жилье в аренду. Этот процесс юридически непростой. В то же время многие риелторы готовы помочь в этом вопросе.

Об этом рассказал адвокат по недвижимости Игорь Бузовский, передают «Факты и комментарии».

Способ первый: владелец жилья выдает на конкретное лицо нотариально заверенную доверенность с полномочием распоряжаться своим жильем путем сдачи его в аренду. Проблема в том, что в такой доверенности должно быть прописано много четких и конкретных полномочий, распределена ответственность, определены основные условия будущего договора аренды. Фактически это должен быть договор в форме доверенности, однако органы нотариата лишены возможности включить в доверенность все элементы договора.

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Способ второй: риелтор отправляет владельцу электронную копию договора «Об управлении имуществом» вместе с проектом договора аренды, который он будет в дальнейшем заключать, владелец его подписывает и передает курьером или почтой риелтору. В таком договоре четко прописаны права и обязанности сторон, разграничена ответственность, предусмотрена конкретная плата за предоставление услуги управления имуществом, а риелтор имеет все полномочия на такую деятельность.

По словам адвоката, еще одним актуальным вопросом среди украинцев является то, как продать квартиру, когда ты находишься за границей. Особенно тогда, когда продажа жилья приобрела срочность.

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«Самый простой вариант: выдать в консульском учреждении Украины доверенность с полными полномочиями на продажу квартиры, передать ее в Украину и поручить продажу родственнику или лицу, которому вы полностью доверяете, — объясняет адвокат. — Такая доверенность будет действовать два месяца без необходимости подтверждения ее действия. Но и здесь есть моменты. Так, образец такой доверенности следует взять у украинского нотариуса по месту расположения квартиры. Желательно, чтобы это был тот нотариус, который будет заверять соглашение. Именно он и внесет иностранную доверенность в украинский реестр доверенностей».

В доверенности следует сразу предусмотреть максимальное количество полномочий для доверенного лица: коммунальные службы, БТИ, банковские учреждения, налоговые органы, ЦНАП, архивы, суды, исполнительные службы.

Никто заранее не может предусмотреть, какие обстоятельства могут возникнуть при подготовке сделки. Перед тем как начинать продажу и поиск покупателей, стоит проверить себя и саму квартиру у нотариуса или адвоката на предмет имеющихся арестов, запретов или других проблем. Дистанционно решать неожиданную проблему гораздо труднее, чем узнать о ней до начала продаж и в штатном режиме подготовиться к сделке.

После заверения доверенности за границей, а также согласия супруга на продажу жилья, их оригиналы вместе со всеми оригиналами документов на жилье передаются через волонтеров на территорию Украины, а уже потом курьерской службой к месту заверения договора.

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