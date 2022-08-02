Сколько стоит арендовать квартиру в разных областях Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в разных областях Украины (инфографика)
Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области ставят рекорды по заинтересованности в аренде жилья. Цены за аренду в пересчете на доллары меньше, чем до войны, почти во всех регионах, кроме Полтавской (+307%) и Кировоградской (+83%), которые продолжают принимать беженцев с востока. Детальнее о рынке аренды в июле рассказали аналитики портала ЛУН.
Рынок аренды
Внутренние переселенцы поддерживают высокий уровень заинтересованности в аренде квартир в отдаленных от боевых действий областях. Рекорды ставят Закарпатская область +455%, Полтавская +364% и Тернопольская +334% по сравнению с осенью 2021. Юг потерял свой туристический сезон, так Одесса демонстрирует спад заинтересованности в аренде на −80%, а Николаевская область — на −91% меньше показателей осени прошлого года.
Цены на аренду
До войны цены на аренду в Украине фиксировались в гривне, но владельцы квартир все чаще повышение цен аргументируют именно изменением курса валют. С последним изменением официального курса с 29.5грн/$ до 36.6, жилье по сравнению с осенью 2021 г., сегодня именно в долларах ощутимо дешевле в Киевской (—33%), Житомирской (—26%), Тернопольской (—42%), Харьковской ( −47%), Одесской (-57%), Николаевской (-29%) и Херсонской (-70%) областях.
Отдельно стоит отметить Закарпатскую область, которая вопреки рекордному интересу демонстрирует уменьшение цен в долларах на —18%. Это связывают с уменьшением на —47% количества свободных квартир и выездом части ВПЛ из области в другие регионы. Спрос сбалансировался с предложением.
Существенно подорожали регионы Полтавской области, где цена выросла в 4 раза даже в долларах, и Кировоградской — почти вдвое дороже. Они до сих пор принимают большое количество вынужденных переселенцев с востока.
Цены на аренду в столице
За месяц средняя цена на однокомнатную квартиру увеличилась на 1000 грн и составляет 9000. Двухкомнатная подорожала на 2000 грн и составляет 14000. Трехкомнатная прибавила в цене +2100 грн, и теперь в среднем ее аренда обойдется в 22000 грн. Это связано как с оживлением спроса, так и с изменением курса валют.
Справка Finance.ua:
- чтобы избежать проблем при аренде, эксперты в первую очередь советуют не платить посредникам вперед и рассчитываться с собственниками жилья только после заключения договора аренды;
- часто наймодатели просят внести залог в качестве гарантии брони. Однако потом они исчезают или отдают квартиру другим людям, отказываясь возвращать деньги. На 100% обезопасить от подобных проблем может только сотрудничество с крупными агентствами недвижимости, предоставляющими полный спектр услуг;
- впрочем, среди риэлторов тоже могут встретиться мошенники. Если вы работаете с посредником, никогда не платите ему вперед. Риэлтор может претендовать на оплату своих услуг только после выполнения всех обязательств перед клиентом. Больше советов читайте здесь.
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