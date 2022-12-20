В период войны продали более 66 тысяч гектаров земли: где 1 га стоит дороже всего — Finance.ua

В период войны продали более 66 тысяч гектаров земли: где 1 га стоит дороже всего Сегодня 21:02 — Аграрный рынок

В период войны продали более 66 тысяч гектаров земли: где 1 га стоит дороже всего

За период с 1 июля 2021 г. (с начала продаж земель сельхозназначения) до 15 декабря 2022 г. совершено 137,5 тыс. транзакций на земельные участки общей площадью почти 311,2 тыс. га.

Об этом сообщает Минагрополитики.

За время российско-украинской войны в общей сложности было заключено почти 36,6 тыс. сделок на рынке земли, они охватывают площадь более 66,6 га. При этом за две последние прошедшие недели было реализовано 5,58 тыс. га (свыше 2,8 тыс. сделок).

По площади земель всех остальных опережают:

Харьковская область (39053 га);

Днепропетровская область (27726 га);

Кировоградская область (25322 га);

Полтавская область (25291 га);

Херсонская область (21028 га).

Сколько стоит гектар земли в Украине в декабре 2022 года

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 47,2 тыс. грн. С начала декабря стоимость гектара увеличилась более чем на 9 тыс. грн. Соответствующий показатель рассчитан на основе 111 699 сделок по продаже земли по площади в 256 016 га.

В топовую пятерку регионов с самой высокой средней ценой за 1 га входят:

Киевская (243,1 тыс. грн);

Львовская (180,4 тыс. грн);

Сумская (150,8 тыс. грн);

Черновицкая (82,7 тыс. грн);

Хмельницкая (54,1 тыс. грн).

На получение доступа в Госгеокадастр для проверки покупателей земли, продавцов и законности сделок нотариусы подали около 6,4 тыс. заявок. Из них более 5,5 тысячи заявок согласовали, 821 заявителю отказали в доступе. В реестр на доступ в Госгеокадастр внесен 5661 нотариус. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Справка Finance.ua:

1 июля 2021 г. в Украине официально стартовал рынок земли;

до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица — граждане Украины с ограничением 100 га (юридические лица получат это право с 1 января 2024 года);

вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться позже на общенациональном референдуме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.