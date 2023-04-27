В Пенсионном фонде сообщили, кто из украинцев будет получать пенсии более 13 тысяч гривен — Finance.ua
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В Пенсионном фонде сообщили, кто из украинцев будет получать пенсии более 13 тысяч гривен

Казна и Политика
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В марте произошло масштабное повышение пенсий, затронувшее более 10 млн украинцев. Кому-то добавили всего 100 гривен, а кому-то — максимальные 1500 гривен.
Так, одна категория граждан после индексации стала получать 13 376,21 гривен пенсии.
Такие выплаты принадлежат пенсионерам-чернобыльцам первой категории.
В первую очередь, стоит рассказать, кто относится к 1 категории. Это лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные лучевой болезнью.
С 1 марта на Украине увеличился минимальный размер пенсионной выплаты. Это исчисляется с учетом средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.
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В Пенсионном фонде Украины отметили, что в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» определено, что у чернобыльцев минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:
  • для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
  • для лиц с инвалидностью 2 группы — 80%;
  • для лиц с инвалидностью 3 группы — 60%.
Если ежемесячные размеры пенсии для 1 категории чернобыльцев не достигают таких размеров, то лицам выплачивается ежемесячное государственное адресное пособие до пенсии в недостающей сумме.
В ПФУ сообщили, что с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты чернобыльцам 1 категории не может быть ниже 13 376,21 грн (до 1 марта 2023 года — 12 993,56 грн).
По материалам:
На пенсии
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