В Пекине заявили, что не наживаются на войне россии против Украины Сегодня 20:19

В МИДе Китая заявили, что Пекин не стремился получить выгоду от войны в Украине. Комментарий был сделан в то время, когда министр иностранных дел россии Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, включая войну.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы никогда не искали и никогда не будем искать выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», — заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на брифинге в Пекине.

Она добавила, что страны «не должны дискредитировать или нападать на нормальные отношения между Китаем и россией» или наносить ущерб интересам китайских фирм.

Мао не назвала США, но ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку москвы, в частности, путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.

Президент Джо Байден выразил обеспокоенность по этому поводу Си Цзиньпину во время их недавнего разговора, сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

А в знак неотложности США в этом вопросе министр финансов Джанет Йеллен заявила во время своего визита в Китай, что его банки и экспортеры не должны укреплять военный потенциал россии, предупредив, что «они столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают».

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров прибыл в Китай 8 апреля для переговоров со своим китайским коллегой Ван И. Обсуждения будут сосредоточены на таких темах, как Украина и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в МИД в москве.

Дружественные страны

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как президент путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая защитить росию от беспрецедентных западных санкций.

В марте Ван И известил о «новой парадигме» в отношениях Китая с россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 млрд долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники.

путин собирается посетить Китай в мае, и это может стать его первой заграничной поездкой после победы на переизбрании в результате жестко контролируемого голосования, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце. Российский президент, встречавшийся с Си Цзиньпином более 40 раз, последний раз был в Китае в октябре. Си Цзиньпин тогда сказал путину, что углубление связей между их странами является долгосрочным решением.

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