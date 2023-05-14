В паспорте или документе допустили описку по фамилии: как исправить — Finance.ua

В паспорте или документе допустили описку по фамилии: как исправить Сегодня 13:28 — Личные финансы

В паспорте или документе допустили описку по фамилии: как исправить

Иногда в документах возникают разногласия в написании фамилий, имени, отчества близких лиц. Все это приводит к сложным жизненным ситуациям, возникающим при оформлении документов, наследии, и делает невозможным заключение сделок.

Об этом пишет портал «На пенсии».

Отдел регистрации

Чтобы исправить описки, можно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) с документами — своими и своими родственниками, чтобы подтвердить родственные связи.

Отдел РАГС, получивший материалы о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния, его восстановление и аннулирование, не вправе отказать в их выполнении, если документы не отвечают действующему законодательству или указанные в них факты не подтверждены полными выписками из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, копиями актовых записей гражданского состояния и другими документами.

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В таком случае полученные материалы направляются вместе с мотивированным письмом руководителя отдела РАГС в межрегиональное управление Министерства юстиции Украины (того региона, в который они поступили).

Вышеуказанное управление юстиции, после рассмотрения и изучения материалов дела, возвращает их вместе с мотивированным заключением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации (по месту заключения) для его пересмотра.

Если выехали из оккупации или уехали за границу

В случаях, связанных с военной агрессией россии, действуют следующие правила:

те, кто проживает на временно оккупированной территории, подают заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в отдел РАГС за пределами этой территории по своему выбору;

те, кто переселился с временно оккупированной территории, тоже могут подать заявление в любой отдел РАГС по своему выбору;

тоже могут подать заявление в любой отдел РАГС по своему выбору; граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление о внесении изменений в актовую запись о рождении в дипломатическое представительство или консульское учреждение нашей страны;

иностранцы, лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся в Украине, подают заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в отдел РАГС по месту жительства или по месту хранения первого экземпляра актовой записи. При хранении актовой записи гражданского состояния на временно оккупированной территории заявление подается за пределами этой территории по их выбору.

Если по определенным причинам во внесении изменений в актовую запись отказано, заявитель имеет право обратиться в суд по поводу установления факта родственных отношений по степени родства.

При необходимости можно пойти в суд

Суд рассматривает дела об установлении факта:

родственных отношений между физическими лицами;

принадлежности правоустанавливающих документов лицу, фамилия, имя, отчество, место и время рождения которого имеют разногласия в документах.

В суд нужно предоставить имеющиеся документы, архивные выписки, свидетельство о собственности. При необходимости можно пригласить в суд лиц, которые могут удостоверить отдельные факты.

Оплата судебного сбора при подаче заявления, которое будет рассматриваться по делам отдельного производства, составляет 0,2 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо (в настоящее время — 536,80 гривны). Оплата судебного сбора производится по реквизитам того суда, в который будет подано заявление.

Таким образом, юридические факты, установленные в судебном порядке или иным образом, помогут решить имеющийся вопрос.

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На пенсии По материалам:

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