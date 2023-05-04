В Украине хотят отказаться от старых паспортов с информацией на русском языке — Finance.ua

В Украине хотят отказаться от старых паспортов с информацией на русском языке Сегодня 19:16 — Казна и Политика

В Украине хотят отказаться от старых паспортов с информацией на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Верховную Раду устранить паспорта старого образца с информацией о гражданах на русском языке.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Мы просим внести изменения о положении о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке согласно ч.1 ст.8 языкового закона», — сказал Креминь.

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Он напомнил, что на сегодня в Украине одновременно существуют два бланка паспортов: паспорта старого образца в синей обложке (в этих документах информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языке) и биометрические паспорта.

«Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы», — заявил Креминь.

Справка Finance.ua:

украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта после того, как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации;

граждане и жители могут записаться в электронную очередь для оформления документов. Это можно сделать на портале Государственной миграционной службы.

УНІАН По материалам:

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