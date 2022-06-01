В Панаме на фоне интереса к BTC банки предложат услугу хранения криптовалюты — Finance.ua

В Панаме на фоне интереса к BTC банки предложат услугу хранения криптовалюты

Сегодня 03:34 — Финтех и Карты

Панамское финансовое учреждение Towerbank запускает новые возможности для криптосообщества. Представители банка сообщили избранным криптоэнтузиастам во время встречи, что готовы открывать криптовалютные счета. Кроме того, они добавили, что теперь банк становится bitcoin-friendly.

Это произошло на митапе по поводу предстоящего блокчейна, который на прошлой неделе организовала Палата цифровой торговли и блокчейна Панамы.

Присутствующие на встрече банкиры пообещали, что испытываемые обычными панамцами проблемы во время криптовалютных операций (в стране часто фиксируются сложности при покупке и продаже крипты с банковских счетов) у криптовалютных «vip» клиентов не будет.

Модератор ивента Кристобаль Перейра даже затвитил об этом событии с целью успокоить владельцев криптовалют, что они могут не бояться открывать счета и вносить средства с централизованных бирж.

Банкиры отметили, что транзакции не должны превышать 5 000 долларов в месяц — такое решение было принято в связи с необходимостью соответствовать антикоррупционным законам.

Отметим, что недавно в Панаме проголосовали за легализацию криптовалюты, однако в этом месяце президент объявил, что законопроект о криптовалюте в ближайшее время он не подпишет.

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