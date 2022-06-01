В Панаме на фоне интереса к BTC банки предложат услугу хранения криптовалюты — Finance.ua

Панамское финансовое учреждение Towerbank запускает новые возможности для криптосообщества. Представители банка сообщили избранным криптоэнтузиастам во время встречи, что готовы открывать криптовалютные счета. Кроме того, они добавили, что теперь банк становится bitcoin-friendly.
Это произошло на митапе по поводу предстоящего блокчейна, который на прошлой неделе организовала Палата цифровой торговли и блокчейна Панамы.
Присутствующие на встрече банкиры пообещали, что испытываемые обычными панамцами проблемы во время криптовалютных операций (в стране часто фиксируются сложности при покупке и продаже крипты с банковских счетов) у криптовалютных «vip» клиентов не будет.
Модератор ивента Кристобаль Перейра даже затвитил об этом событии с целью успокоить владельцев криптовалют, что они могут не бояться открывать счета и вносить средства с централизованных бирж.