В отопительном сезоне 2024/2025 на субсидии выделили более 12,5 млрд грн — Finance.ua

В отопительном сезоне 2024/2025 на субсидии выделили более 12,5 млрд грн Сегодня 09:33 — Казна и Политика

В течение отопительного сезона 2024/2025 годов на жилищные субсидии из бюджета направили более 12,5 млрд грн.

«Для украинцев, у которых низкие доходы и которым требуется поддержка государства, действует ряд программ помощи. Одна из самых востребованных — программа жилищных субсидий. В течение отопительного сезона 2024−2025 ею воспользовались около 1,6 млн домохозяйств. Общая сумма профинансированных субсидий составила более 12,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что услуга доступна не только в отопительный сезон — обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года. Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год — на отопительный и неотопительный сезон. В случае изменения цен и тарифов на коммунальные услуги повторно обращаться не следует, перерасчет размера субсидии производится автоматически.

Подать документы для назначения субсидии можно по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ), через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ, через портал «Дія», в центрах предоставления административных услуг, а также через уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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