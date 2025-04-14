В отопительном сезоне 2024/2025 на субсидии выделили более 12,5 млрд грн — Finance.ua
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В отопительном сезоне 2024/2025 на субсидии выделили более 12,5 млрд грн

Казна и Политика
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В течение отопительного сезона 2024/2025 годов на жилищные субсидии из бюджета направили более 12,5 млрд грн.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
«Для украинцев, у которых низкие доходы и которым требуется поддержка государства, действует ряд программ помощи. Одна из самых востребованных — программа жилищных субсидий. В течение отопительного сезона 2024−2025 ею воспользовались около 1,6 млн домохозяйств. Общая сумма профинансированных субсидий составила более 12,5 млрд грн», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что услуга доступна не только в отопительный сезон — обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года. Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год — на отопительный и неотопительный сезон. В случае изменения цен и тарифов на коммунальные услуги повторно обращаться не следует, перерасчет размера субсидии производится автоматически.
Подать документы для назначения субсидии можно по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ), через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ, через портал «Дія», в центрах предоставления административных услуг, а также через уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
По материалам:
Finance.ua
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