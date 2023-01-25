В ОП рассматривают запрет продажи алкоголя и топлива за наличные деньги — Finance.ua
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В ОП рассматривают запрет продажи алкоголя и топлива за наличные деньги

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В рамках разрабатываемой в Офисе президента налоговой реформы обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.
Об этом заместитель главы ОП и куратор реформы Ростислав Шурма рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.
Он рассказал, что в качестве одного из компенсаторов для бюджета в рамках проекта налоговой реформы предусмотрено повышение налогообложения вредного потребления, например табак, алкоголь и ископаемое топливо. Ставки планируют подвести «до среднеевропейских уровней».
Важен вопрос администрирования этих налогов, отметил он, ведь доля нелегального обращения табачных изделий достигает 30%, а для ликероводочной продукции эта цифра может быть еще выше. «И это очень большая проблема», — добавил Шурма и отметил, что для противодействия этой проблеме планируется два фундаментальных изменения в администрировании налогов.
«Первое — это электронный акциз», — объясняет он. Таким образом, на пачку сигарет или бутылку алкоголя наносится уникальный QR-код, позволяющий потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.д. «Традиционные» акцизные марки, которые клеятся на упаковку, можно подделать или перепечатать.
«Второй концепт — чтобы вся эта система заработала, это перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой», — заявил Шурма и уточнил, что идея еще обсуждается и решение пока не принято.
В качестве примера он привел ситуацию с дефицитом горючего в начале полномасштабной войны, когда АЗС перевели потребителей на карточные оплаты и оплату через приложения. Через несколько недель все адаптировались, что, говорит Шурма, «позволило полностью отбелить оборот топлива, и то же, я уверен, произойдет с табаком и алкоголем».
По материалам:
Економічна Правда
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