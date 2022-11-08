В ОП рассказали, как власти готовятся к возможному полному блекауту — Finance.ua

В ОП рассказали, как власти готовятся к возможному полному блекауту Сегодня 17:43 — Энергетика

В ОП рассказали, как власти готовятся к возможному полному блекауту

Украинские власти рассматривают все, «в том числе и наиболее пессимистические сценарии» развития ситуации на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры в Украине, заявил в интервью Радио Свобода советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что заявлять сейчас о масштабной эвакуации людей «немножко странновато».

«Безусловно, следует быть (готовым. — Ред.). Но если ты говоришь, что ты три миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, вероятно, нужно говорить о логистических задачах дальше. Куда три миллиона человек будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять, и так далее», — сказал советник главы ОП.

По его словам, сообщение о подготовке к возможной эвакуации людей из Киева на случай исчезновения света, тепла и воды «выглядит скорее именно как просто заявление для того, чтобы немного, знаете, напугать людей».

«Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для этого и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В том числе, если будет полный блекаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но, прежде всего, государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы», — сказал Подоляк.

Он повторил, что зимой перевезти три миллиона — «это очень и очень тяжело логистически».

«Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блекаут, будем всех эвакуировать», — добавил советник главы ОП.

Радіо Свобода По материалам:

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